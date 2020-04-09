Безработные в Украине получат финансовую помощь: Аваков рассказал о нововведениях

Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли ряд решений о помощи безработным и пенсионерам во время карантина.

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Были приняты нововведения, которые касаются выплат социально незащищенным категориям населения, сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что работающим и неработающим пенсионерам будут выплачены по 1000 гривен (у кого пенсия менее 5 тысяч гривен) и по 500 гривен (тем, кто старше 80 лет). Все будет проведено автоматически.

Также безработным и людям, которые потеряли работу, выплатят пособия по безработице через центры занятости.

Аваков уточнил, что есть нововведения.

"Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с первого дня подачи вами заявления по упрощенной процедуре. Во-вторых, не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся, и вы будете получать пособие", – отметил министр.

По его словам, минимальная сумма на сейчас составляет 650 гривен в месяц, но с учетом страхового стажа и прочих факторов, реальная минимальная выплата составит около 1800 гривен. Максимальная – 8408 гривен в месяц.

"Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800-8400 гривен – вам насчитает по вашим данным работник центра занятости по телефону", – уточнил Аваков.

Глава МВД добавил, что другие категории граждан также получат субсидии и дотации по разным направлениям.

Эти решения можно будет реализовать после принятия изменений в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.