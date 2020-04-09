Главная Новости
10 апреля • обновлено в 01:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Безработные в Украине получат финансовую помощь: Аваков рассказал о нововведениях

1.6т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли ряд решений о помощи безработным и пенсионерам во время карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Были приняты нововведения, которые касаются выплат социально незащищенным категориям населения, сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Безработные в Украине получат финансовую помощь: Аваков рассказал о нововведениях

Он уточнил, что работающим и неработающим пенсионерам будут выплачены по 1000 гривен (у кого пенсия менее 5 тысяч гривен) и по 500 гривен (тем, кто старше 80 лет). Все будет проведено автоматически.

Также безработным и людям, которые потеряли работу, выплатят пособия по безработице через центры занятости.

Аваков уточнил, что есть нововведения.

"Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с первого дня подачи вами заявления по упрощенной процедуре. Во-вторых, не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся, и вы будете получать пособие", – отметил министр.

По его словам, минимальная сумма на сейчас составляет 650 гривен в месяц, но с учетом страхового стажа и прочих факторов, реальная минимальная выплата составит около 1800 гривен. Максимальная – 8408 гривен в месяц.

"Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800-8400 гривен – вам насчитает по вашим данным работник центра занятости по телефону", – уточнил Аваков.

Глава МВД добавил, что другие категории граждан также получат субсидии и дотации по разным направлениям.

Эти решения можно будет реализовать после принятия изменений в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Карантин в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Александр Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Кабинет министров Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги