"Бездумные траты": журналист пояснила, как Россия "пролетит" с мостом в Крым

Мост через Керченский пролив потерял ту экономическую привлекательность, ради которой начинал строиться и лишь ускорит нерентабельность оккупации Крыма.

Об этом сказано в блоге журналиста, переселенки из полуострова Ларисы Волошиной на "Обозревателе".

"Россия планировала возить через него товары из Украины к себе и в Казахстан. Теперь, когда у нас торговли с Крымом нет, – первоначальная идея неактуальна", – пояснила Волошина.

Журналист уверена, что Керченский мост все равно достроят, несмотря на его высокую стоимость.

"Недавно было сообщение, что нужно дополнительно еще 3 млрд подкрепления опор и почв. Плюс само обслуживание моста тоже очень дорогое, потому что там есть проблемы с нарастающим льдом", – добавила она.

Волошина отметила, что Украине надо спокойно относиться к этому строительству, потому что "Россия просто бездумно тратит деньги".

"Ну, пусть тратит. Чем быстрее потратит – тем быстрее оккупация будет для нее нерентабельной", – считает журналист.

Как сообщал "Обозреватель", президент РФ Владимир Путин во время визита в Крым 14 марта заявил, что движение автомобилей по Керченскому мосту может быть открыто в мае.