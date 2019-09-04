Без выдуманных платежей: у Зеленского предложили оформлять недвижимость по-новому

Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил законопроект, который сделает невозможным взыскание "выдуманных платежей" во время оформления сделок с недвижимостью.

"Первый мой законопроект, чтобы во время оформления сделок с недвижимостью украинцы не платили несправедливые и искусственно выдуманные платежи каким-то схемным "прокладкам", – написал Герус в Facebook.

Согласно законопроекту, доход от продажи объекта недвижимости будет определяться исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, однако не ниже рыночной стоимости такого объекта в Единой базе отчетов об оценке.

Единая база отчетов об оценке – государственная автоматическая система, которая содержит в себе базу данных и модуль электронной проверки результата оценки объекта недвижимости на соответствие рыночным ценам на подобные объекты.

Владельцем соответствующей системы будет Фонд государственного имущества.

"Такая же логика будет у всех моих законодательных инициатив. Не символизм, не политические лозунги, а решения, которые имеют положительный практический эффект для резидентов Украины", – резюмировал Герус.

Андрей Герус предложил законопроект, который сделает невозможным взыскание "выдуманных платежей" во время оформления сделок с недвижимостью Андрей Герус Facebook

Доход от продажи объекта недвижимости будет определяться исходя из цены, указанной в договоре

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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