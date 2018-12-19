Без воды 40 тысяч человек: стало известно, как решают ЧС на Донбассе

В Торецке Донецкой области, где десятки тысяч жителей остались без водоснабжения, организовали подвоз воды по графику.
Задержка с решением проблемы в регионе вызвана тем, что у специалистов длительное время не было гарантий от террористов "ДНР" для безопасного обследования поврежденного водопровода "Горловка – Торецк", говорится на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"16 декабря при совместной координации МинВОТ и СММ ОБСЕ оперативно достигнуты гарантии безопасности со стороны штаба ООС для безопасного обследования водопровода бригадами КП "Вода Донбасса". И только 18 декабря получены такие гарантии с противоположной стороны", – отмечают в ведомстве.
Кроме того, в среду, 19 декабря, Международный комитет Красного Креста доставит 18 тысяч литров питьевой воды для раздачи в центре Торецка.
"Следующая ориентировочная дата подвоза воды – 21 декабря", – резюмировали представители министерства.
Торецк
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря из-за увеличения потерь воды на водопроводе "Горловка – Торецк" руководство Горловской фильтровальной станции №2 остановило подачу воды.
Позже в Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за того, что более 42 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения.