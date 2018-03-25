Без Украины: появился рейтинг топ-100 аэропортов мира

Ни один из украинских аэропортов не попал в рейтинг 100 лучших в мире.

Рейтинг был составлен британской маркетинговой компанией Skytrax и основан на отзывах пассажиров.

Так, уже шестой год кряду первое место занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.

Следом за ним расположились южнокорейский Инчхон и токийский Ханэда. Замыкают топ-5 аэропорты Гонконга и Дохи.

Список лучших 20 аэропортов мира выглядит так:

Как писал "Обозреватель", лоукостер Ryanair помимо Львова и Киева может запустить рейсы из еще четырех украинских городов.