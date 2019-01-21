"Без Украины не может": в России предупредили о серьезном ЧП Крыма

Уже в мае в оккупированном Россией Крыму может закончиться питьевая вода. Выход из ситуации только один — договариваться с Украиной.

Об этом заявил в интервью "Фактам" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар. Он подчеркнул, что сейчас это самая острая проблема на полуострове.

"В мае может закончиться питьевая вода. Раньше через Крымский канал перебрасывалось по 300 кубометров пресной воды в секунду. Сейчас Украина этот канал перекрыла. Наши (российские. — Ред.) правители говорят: не беда. Будем брать воду из Кубани или Дона. Построим акведук и пустим по нему воду. Вообще-то Кубань и Дон стремительно мелеют. Скоро у людей, которые живут на берегах этих рек, будут большие проблемы с водой. Она уже солоноватая, не успевает очищаться. А вы в Крым собираетесь ее перекачивать?" — подчеркнул ученый.

По его словам, единственным выходом остается договориться о поставках воды с Украиной.

"Какой я вижу выход? Он единственный — договариваться с Украиной. Покупать украинскую воду, в конце концов. Я неоднократно говорил: Крым без Украины не может существовать. Без воды его ждет катастрофа", — добавил Медовар.

Он также заверил, что Крымский мост построили с целью блокировать проход украинским кораблям в море.

"А что до хитрой конструкции моста. то да, бытует мнение, что его построили таким образом, чтобы можно было легче блокировать украинские корабли. Но кроме того, появились и другие проблемы. Экологические. Но экология никого не интересует. Этот бездарный мост перекрыл водообмен между Черным и Азовским морем. Из-за того, что застаивается вода, гибнут редкие породы дельфинов", — прояснил российский ученый.

Крым без воды iPress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" Крыма на сегодняшний день имеют возможность обеспечить питьевой водой жителей полуострова без помощи Украины. Однако реализация этих планов требует от них огромных финансовых затрат.

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