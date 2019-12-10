В России назвали новую дату переговоров с Украиной по газу

"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу.

Встреча будет проходить в двустороннем формате, заявил глава российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате течение ближайших дней", – подчеркнул он.

"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.