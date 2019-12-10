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10 декабря • обновлено в 15:10
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В России назвали новую дату переговоров с Украиной по газу

2.3т
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"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу.

Встреча будет проходить в двустороннем формате, заявил глава российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате течение ближайших дней", – подчеркнул он.

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"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу

"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Газпром
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фил филька
фил филька
кроварый агрессор, ты убиваешь нас! дай за это хазу!))))
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И переговоры в Париже наверняка не последнюю очередь сыграли в этом решении. Это к вопросу о том, надо ли договариваться.
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lykin vasa
lykin vasa
да не хера России там переговаривать,не нужен транзит,и поставки тоже не нужны....выяснили вопрос
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