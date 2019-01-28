Без тюрьмы и конфискации: в Украине судья избежал наказания за взятки

Судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный, которого в апреле 2016 года приговорили к пяти годам лишения свободы, не отбывает наказание.

Кроме того, другая часть приговора – конфискация имущества – также не выполнена, сообщает "Громадське. Волинь".

Еще в 2010 году Подгорный освободил из-под ареста автомобиль, отобранный у владельца за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За такое решение судья должен был получить 4 тыс. гривен взятки. Сначала он получил 500 гривен, а остальные 3,5 тыс. гривен меченых работниками СБУ – принесли позже. Именно тогда судью и задержали с поличным в его же кабинете.

Изначально дело рассматривал Ривненский райсуд, который в 2012 году приговорил Подгорного к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Однако апелляция освободила взяточника от лишения свободы, оставив условный срок, а также отменила часть решения о конфискации имущества.

Впоследствии Высший спецсуд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вернул дело на повторное рассмотрение. В 2016 году Подгорному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией одной шестой части имущества. Далее снова была апелляция и в марте 2017 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

Правоохранители сообщили, что через два месяца после вступления приговора в законную силу, по жалобе осужденного Высший спецсуд Украины приостановил исполнение приговора.

Оказалось, что судья заболел и нуждается в стационарном лечении из-за проблем со здоровьем. Однако соседи Подгорного заявили, что почти каждый день видят его дома, а о больнице им ничего не известно.

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Имущество Подгорного, как выяснилось из анализа решений в судебном реестре, тоже не конфисковали. Госисполнитель обратился в Киверцовский райсуд с представлением о принудительном проникновении в помещение должника, однако суд отклонил представление полностью.

Сейчас Верховный суд Украины рассматривает кассационную жалобу Подгорного на решение Млиновского райсуда и апелляции. Судья утверждает, что следствие не предоставило ему возможности ознакомиться с решением суда о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий.

Пока длилась судебная тяжба, в 2012-2017 годах Подгорному выплатили более 1 млн гривен судейской зарплаты.

Иван Подгорный "Громадське. Волинь"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судья Бориспольского горрайонного суда Виталий Журавский скрыл в декларации особняк, в котором живет с женой. При этом судья и его жена не отрицают, что живут в доме. По словам Журавского, поскольку "эта недвижимость принадлежит дочери, а она с ними не проживает, то он дом и не декларировал".

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