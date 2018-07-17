Счет идет на дни: почему украинцам грозит коммунальное бедствие

В Украине останавливаются предприятия по производству газированных напитков и пива, следующий шаг – прекращение поставок питьевой воды населению. Единственный производитель жидкого хлора, который используют для очистки воды, "Днепразот" закрылся. В столице сотням тысяч семей к подобной ситуации не привыкать. С мая часть Киева – без горячей воды из-за споров местной власти с "Нафтогазом". А уже в ближайшее время киевляне могут остаться не только без горячей, но и холодной воды. С каждым днем ситуация только усугубляется и если не найти решение, уже к октябрю украинцам либо прекратят поставки питьевой воды, либо будут давать ее по часам.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему украинцам грозит коммунальный коллапс.

Давно назревшие проблемы

Проблема №1 – коммунальные долги. Киевляне, несмотря на рост тарифов, исправно платят по счетам, а рост задолженности связан исключительно с подорожанием услуг, заявили OBOZREVATEL в КГГА. О высоком уровне расчетов по всей стране заявляют и в профильной комиссии по вопросам госрегулирования в сферах коммунальных услуг и энергетики (НКРЭКУ). Однако, несмотря на это официальная статистика ежегодно фиксирует рост общего долга. Так, по состоянию на начала лета украинцы недоплатили более 17,1 млрд грн за газ, 12,3 млрд – за горячую воду и тепло, 3,7 млрд – за содержание дома и придомовой территории, 2,5 млрд – за холодную воду и 0,5 млрд – за вывоз мусора и 3,9 млрд – за электроэнергию.

Причем не платят чаще всего те семьи, доход которых позволяет оплачивать коммуналку. Остальные – оформили субсидии и отдают за коммуналку в среднем около 15% своего дохода. Улучшить платежную дисциплину могут более жесткие наказания за долги. Совсем недавно в программе субсидий предусмотрели еще одну причина для отказа – долг как минимум за два месяца. А в принятом законе "О жилищно-коммунальных услугах" внедрили со следующего года пеню – правда, ее размер будет незначительным (всего 0,01% за день просрочки). Наказания за низкую платежную дисциплину – нормальная европейская практика. В Украине же должники часто остаются безнаказанными. В суд поставщики коммунальных услуг подают в исключительных случаях, а закон позволяет пользоваться услугами и не платить за них.

Улучшить ситуацию может запуск рынков газа и электроэнергии. Тогда долги за газ и "ток" будут моментально приводить к их отключению. На данный момент огромные долги приводят к тому, что поставщики не могут выполнять свои инвестиционные программу, накапливают долги перед "Нафтогазом" за использованное "голубое топливо" и фактически находятся на грани выживания.

Эта проблема накапливается в Украине годами. Последствия уже несколько месяцев чувствуют на себе киевляне. Когда город решил разорвать соглашение с "Кивэнерго" и вместо него передать коммунальную инфраструктуру "Киевтеплоэнерго" местные власти столкнулись с огромным долгом- около 5 млрд грн. И по закону новому предприятию должна достаться как переплата, так и долг за коммуналку. Столица оказалась не готова взять на себя такие обязательства. "Нафтогаз", ссылаясь на закон, не подключил новое предприятие к голубому топливу и между компаниями начались судебные тяжбы. Всему виной – долги, а заложником ситуации стали все потребители "Киевэнерго". Часть Киева осталась без горячей воды, а если спор не разрешится до конца лета, то под угрозой срыва окажется и отопительный сезон в столице.

Проблема №2 – отсутствие конкуренции и устаревшие технологии. Большинство стран ЕС уже давно отказалось от использование хлора при очистки питьевой воды. Вместо этого воду озонируют и пропускают через песчаные фильтры. Украина же до сих пор обеззараживает воду с помощью хлора. Но главная проблема – после 2014 года на рынке появился настоящий "хлорный монополист" - предприятие "Днепразот". И когда выросли тарифы на газ, предприятие фактически отказалось работать. Запасы хлора иссякли и водоканалы один за одним заявили о переходе на почасовые подачи воды либо полном прекращении работы.

Проблема дошла до уровня Кабмина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что ситуацию решат, поставки хлора возобновят, но при этом "Днепразот" должен покупать газ по тем же ценам, что и другие предприятия. И пока поставщики питьевой воды исчерпывают последние запасы хлора, заводы по изготовлению питьевых напитков начали замораживать свое производства. Как уже писал OBOZREVATEL, на грани остановки оказались предприятия Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo. Если "Днепразот" не заработает в ближайшее время, производить эти напитки в Украине не смогут.

О том, что Украине стоит отказаться от хлорирования воды, чиновники разных уровней говорят уже больше 10 лет. Однако за это время планы остались только на бумагах, а приостановка из-за дорого газа одного предприятия привела всю страну к угрозе коммунального коллапса. Водоканалы по закону не имеют права поставлять неочищенную воду в квартиры. Более того, по украинскому закону горячая вода также должна соответствовать стандартам питьевой воды. Если поставки хлора не возобновятся, украинцы рискуют остаться и без горячего, и без холодного водоснабжения.

Под угрозой электроэнергия

Износ украинских электросетей составляет более 60%. Как и в ситуации с долгами и водой, покамест этот вопрос решается только на словах. НКРЭКУ разработали модель внедрение стимулирующего тарифообразования для облэнерго. Якобы, они смогут закладывать прибыль на модернизацию своих активов, однако позже решение отсрочили. На ремонт и замену сетей понадобятся миллиарды долларов и, разумеется, таких средств нет ни в государственном, ни в местном бюджетах. Платить придется простым потребителям.

Такими темпами, как пояснили OBOZREVATEL в НКРЭКУ, через 11 лет в Украине износ электросетей составит 100%, фактически, украинцы останутся без электроэнергии. И если сейчас кажется, что 11 лет – слишком долгий период, то уже через несколько лет окажется, что некоторые населенные пункты уже остались без электроснабжения из-за вышедшей из строя инфраструктуры.

Чтобы модернизировать существующую коммунальную инфраструктуру, предприятиям рано или поздно придется предусматривать в своих тарифах инвестиции в модернизацию, а украинцам – научиться исправно платить по счетам.