Четыре области и Киев: вскрылись проблемы с отопительным сезоном в Украине

В Украине по состоянию на вторник, 3 декабря, на 100% к отоплению подключили 20 областей.

В то же время проблемы с подачей тепла есть в четырех областях и Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий, опубликованные в Facebook.

По информации областных и Киевской городской государственных администраций речь идет о следующих регионах:

В Запорожской области – 2 учебных заведения на реконструкции – воспитанники посещают другие учреждения, сроки подключения 10 и 15 декабря.

в Кировоградской области – в городе Светловодск неотапливаемых 8 жилых домов и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения 3-4 декабря.

в Полтавской области – в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения – 10 декабря.

в Черниговской области – в Нежинском районе не отапливаются 6 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения – 3 декабря.

в городе Киев – неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения – 6 декабря.

Проблемы с подачей тепла есть в четырех областях и Киеве Министерство развития общин и территорий

Проблемы с подачей тепла есть в четырех областях и Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляла, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram