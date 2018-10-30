Без субсидий: киевлянам приготовили ''сюрприз'' в платежках за октябрь

В ноябре киевлянам придут платежки за коммунальные услуги без указания размера субсидий из-за некорректной работы программного обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации, после устранения неполадки в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. Тем, кто за октябрь оплатит услуги ЖКХ в полном объеме, проведут перерасчет с учетом суммы субсидии.

"К примеру, если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", – пояснил директор департамента соцполитики Юрий Крикунов.

При этом Крикунов добавил, что те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут сделать это до конца декабря. Таким образом, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в ноябре многих украинцев ждет неприятный сюрприз – первые платежки за использованные Гкал. Грядущий отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим и для субсидиантов, и для семей, которые платят по полной цене.

Согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс куб м. Но уже с 1 января 2020-го она может достичь 12 314 гривен.