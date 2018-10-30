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МирСпорт

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Без субсидий: киевлянам приготовили ''сюрприз'' в платежках за октябрь

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В ноябре киевлянам придут платежки за коммунальные услуги без указания размера субсидий из-за некорректной работы программного обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации, после устранения неполадки в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. Тем, кто за октябрь оплатит услуги ЖКХ в полном объеме, проведут перерасчет с учетом суммы субсидии.

"К примеру, если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", – пояснил директор департамента соцполитики Юрий Крикунов.

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При этом Крикунов добавил, что те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут сделать это до конца декабря. Таким образом, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.

Без субсидий: киевлянам приготовили ''сюрприз'' в платежках за октябрь

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в ноябре многих украинцев ждет неприятный сюрприз – первые платежки за использованные Гкал. Грядущий отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим и для субсидиантов, и для семей, которые платят по полной цене.

Согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс куб м. Но уже с 1 января 2020-го она может достичь 12 314 гривен.

Место
УкраинаКиев
Объекты
субсидиикоммунальные услуги
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
в европе то намного больше видов налогов, так что это только начало...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Звездоболы. Кто не оплатит сразу в полном объеме, автоматом начисляются пени, а что бы пересчитали суммв, придётся пол года бегать по конторам ЖКХ
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А че? Приятный сюрпиз)))
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Poroshenko Petro, Пенсия-2000 ойро! Какие субсидии? Завидую я им! Вот собираюсь в Киев перебраться! Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Киев!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Маймунов Арсен, Нерабам субсидии не нужны!!!
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