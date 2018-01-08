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Без шансов: в ЕС сделали резкий выпад против Путина

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Санкции Европейского Союза против России сохранятся.

Об этом заявил посол впервые возглавившей Совет Евросоюза Болгарии Димитер Цанчев, передает УНИАН.

"Санкции ЕС для России сохранятся", - заверил Цанчев.

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По его словам, Болгария продолжит политику Брюсселя в отношении России.

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией есть полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", - подытожил Цанчев.

Как сообщал "Обозреватель", российские олигархи впали в панику из-за санкций США.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
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