Без России: Украина возобновит производство легендарного самолета

Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Теперь Украина будет обходиться без российских комплектующих.

Как сообщил первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года, передает ЦТС.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП "Антонов", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил Омельченко.

При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.

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Ан-124 "Руслан" Фото из открытых источников

Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года стало известно, что Государственное предприятие "Антонов" не собирается восстанавливать сотрудничество с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 "Руслан".

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