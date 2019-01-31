''Без России нам крах!'' Экс-министр оскандалился прогнозом о будущем Украины

Украину не сможет экономически выстоять без помощи России.
Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала NEWSONE."Я считаю, что сегодня, без России нам экономический крах", – сказал он.
По его словам, самый главный вопрос в стране на сегодня, это как перестать быть "попрошайкой унижающейся у Запада". При этом Червоненко утверждает, что Украине еще необходимо стать достойным субъектом, с которым РФ будет говорить.
Евгений Червоненко
"Акцент"
Политик акцентировал, что нашей стране нужно становиться "завидной невестой".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Червоненко оскандалился заявлением о том, что Украина якобы перестанет существовать как государство, если создаст автокефальную церковь.
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