''Без России нам крах!'' Экс-министр оскандалился прогнозом о будущем Украины

Украину не сможет экономически выстоять без помощи России.

Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала NEWSONE."Я считаю, что сегодня, без России нам экономический крах", – сказал он.

По его словам, самый главный вопрос в стране на сегодня, это как перестать быть "попрошайкой унижающейся у Запада". При этом Червоненко утверждает, что Украине еще необходимо стать достойным субъектом, с которым РФ будет говорить.

Евгений Червоненко "Акцент"

Политик акцентировал, что нашей стране нужно становиться "завидной невестой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Червоненко оскандалился заявлением о том, что Украина якобы перестанет существовать как государство, если создаст автокефальную церковь.

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