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Без премий: названа зарплата Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает Громадське. Из этой суммы Зеленский уплатил налогов на общую сумму 5460 гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено", - сказано в сообщении.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан потребовали от нардепа Андрея Иванчука 175 млн гривен на строительство дороги на Ивано-Франковщине.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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