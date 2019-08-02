Без премий: названа зарплата Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает Громадське. Из этой суммы Зеленский уплатил налогов на общую сумму 5460 гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан потребовали от нардепа Андрея Иванчука 175 млн гривен на строительство дороги на Ивано-Франковщине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!