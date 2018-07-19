Без потрясений: украинцев успокоили прогнозом по курсу доллара до конца лета

В Украине до конца лета не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне.

Как пояснил экономический эксперт Максим Праздников в эфире ObozTV, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

"Если мы говорим до конца лета, тот тут вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар – он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. То есть выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ 18 июля укрепил курс гривни по отношению к евро.