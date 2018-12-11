Без ограничений: в России пошли на уступки "Газпрому"

Правительство Российской Федерации дало государственной компании "Газпром" разрешение на продажу без ограничений сжиженного природного газа, произведенного на территории страны.

В Федеральной антимонопольной службе России отмечают, что государственное регулирование не принимало в расчет расходы "Газпрома" на саму технологию сжижения газа, а также на логистику, сообщает "Лента.ру".

ФАС требовала отменить госрегулирование для развития самостоятельного рынка сжиженного природного газа в России.

Таким образом, "Газпром" теперь станет полноправным участником рынка и сможет продавать собственный газ наравне с другими производителями на рыночных условиях.

"В целом это будет способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов", — отметил вице-премьер России Дмитрий Козак.

При этом еще в начале 2018 года "Газпром" жаловался на ущемляющие правительственные требования – компания не могла продавать свою продукцию на бирже выше установленных российскими властями квот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний мира. В частности, в списке S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company российский газовый монополист занимает лишь 17 место.

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