"Без одноруких бандитов": экс-генпрокурор объяснил, как легализовать казино в Украине

В случае легализации игорного бизнеса в Украине все казино должны быть государственными.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, комментируя соответствующую инициативу президента Владимира Зеленского.

"Что касается игорного бизнеса – я считаю, что казино и игорные дома должны быть только в областных центрах, должны иметь статус государственных, не могут принадлежать частным лицам. Никаких "одноруких бандитов" там не должно быть. Должны быть цивилизованные правила", – заявил Пискун.

"Человек, который пришел туда, должен проверяться, есть ли у него деньги, совершеннолетний ли он, есть ли у него возможность проиграть, что он может проиграть. Если он "заложил свою жизнь", то ему нельзя давать играть... Есть фейс-контроль и возможность увидеть, кто и сколько покупает фишек. Потом за человеком надо следить в середине этого здания", – добавил он.

По словам экс-генпрокурора, Украине необходимо изучать мировую практику работы казино.

"Думаю, они могут быть в областных центрах, в дорогих пятизвездочных отелях, но 80% прибыли они должны отдавать государству", – заявил он.

При этом Пискун подчеркнул, что о залах игровых автоматов в зданиях жилых домов "не может быть и речи".

casinoz.team

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский дал три месяца Кабинету министров на легализацию игорных заведений.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в Украине аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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