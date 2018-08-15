Без налога и со скидками: в Украине ввели новые правила для алиментов

Украинцев избавили от уплаты налогов с алиментов. Соответствующие нововведения закрепили в изменениях в Налоговый кодекс, действующих с 28 июля.

“Изменениями предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются алименты, в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом”, — сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в Киевской области.

Также новые правила предусматривают, что к перечню включенных в налоговую скидку расходов, в частности, относятся средства, уплаченные в пользу государственных учреждений дошкольного, внешкольного и общего среднего образования.

“Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования”, — отметили в ГФС.

Право на налоговую скидку имеют исключительно члены семьи первой степени родства – муж, жена, дети и родители.

“Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в фискальную службу для получения налоговой скидки. Для этого после окончания налогового года необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным, декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, уплаченных на образовательные услуги. После проведения перерасчетов в течение 60 дней плательщику вернут деньги”, — объяснили в ведомстве.

Налоговая скидка начисляется на доходы, полученные в виде заработной платы, при этом сумма скидки не должна превышать размер зарплаты, которую человек получил в течение года.

Подтвердить полученные образовательные услуги призван договор, который плательщик заключает с учебным заведением. Сам договор и расчетные документы, которые подтверждают уплату средств, плательщик обязан хранить на протяжении трех лет.

Перечень отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования определены соответствующими законами Украины.

Указанные изменения будут действовать для получения налоговой скидки за 2018 год. Соответственно, граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Украине ужесточили наказание за неуплату алиментов. Тем, кто игнорировал выполнение родительских обязательств больше года, грозят штрафы от 20 до 50% от суммы долга, их банковские счета арестуют.

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