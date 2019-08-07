Apple начала выпускать собственные банковские карты: как они выглядят

Американская компания Apple начала выпуск виртуальных кредитных карт Apple Card. Они были разработаны вместе с банком Goldman Sachs.

Как сообщает Reuters, Apple начала рассылать приглашения получить карту ограниченному количеству владельцев iPhone, которые проявили интерес к новому продукту компании.

Кроме виртуальной, можно получить и титановую карту – на ней не будет виден номер. Он будет храниться на защищенном чипе внутри iPhone, который генерирует виртуальные номера для онлайн-покупок или покупок через смартфон, для которых требуется номер.

Apple Card скриншот

В Apple подчеркивают, что информация о покупках пользователей хранится на их смартфонах. Компания ее видеть не сможет. Банку Goldman Sachs не будет разрешено использовать эти данные в маркетинговых целях, даже для продажи других своих продуктов.

Apple Card Apple

По информации самой компании, с держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие комиссии. Они будут получать кэшбек в размере 1% за покупки через физическую кредитную карту Apple Card, 2% - через Apple Pay и 3% - за покупки продуктов или услуг Apple.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в Украине начала работать одна из самых популярных мобильных платежных систем Apple Pay.

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