Без дискуссий: названа причина продления санкций ЕС против России

Экономические санкции Европейского Союза против России удалось продлить без дискуссий "благодаря" действиям самой РФ.

"То, что санкции были легко продолжены, хотя отдельные страны планировали дискутировать по этому поводу – это результат действий, которые совершила Россия в Керченском проливе", – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Европейская правда".

В частности, она напомнила, что лидеры государств-членов Европейского союза на саммите в декабре подтвердили санкции фактически без обсуждения. При этом премьер Италии, несмотря на требование правительственной коалиции, не стал поднимать вопрос об ослаблении давления на РФ.

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"После нападения России даже дискуссия о санкциях была просто неуместной", – сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер также отметила, что Украина считает необходимым введение новых санкций.

"Политическая оценка действий России от наших партнеров, которая звучала, также важна. Но если оставить действия РФ только с политической реакцией – то Российская Федерация не поймет, что ее действия должны иметь также правовые, юридические последствия", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

​Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на эти слова, расценив их как "безответственную провокацию".