Без денег МВФ: стало известно, сможет ли Украина расплатиться с кредиторами

У Украины есть деньги на выплату нынешнего долга, и страна к концу года сможет себе позволить отдать 3 млрд долларов кредиторам.

"От этой выплаты ничего кардинально в нашей экономике не изменится. Более того, эти деньги уже заложены в бюджете. Новые транши МВФ шли преимущественно в золотовалютные резервы Нацбанка. И максимум, что может произойти – это уменьшатся чистые резервы НБУ", – пишет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в блоге OBOZREVATEL.

Однако выплаты в 2019 году году в размере 7 млрд долларов, по его словам, Украина потянуть не сможет

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"Нужна будет новая программа с МВФ. Скорее всего, речь будет идти о подписании новой программы "стэнд бай", но ее объемы будут меньше предыдущих примерно на 10-11 млрд долларов. Новая программа – это новые условия сотрудничества МВФ и Украины", – заявил Шапран.

Член Украинского общества финансовых аналитиков отмечает, что теперь все зависит от политиков.

"МВФ для нас открыт и готов помогать, но на своих условиях. Не уверен, что наш политикум понимает уровень ответственности, но у него очень обостренное чувство самосохранения. Как только в дверь постучится кризис – они начинают шевелится. Не надо бояться займов, все страны занимают. Просто мы пришли к тому, что занимаем под 8-10%, в МВФ под 3-4%, а развитые страны занимают под 0,1%", – резюмировал Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).