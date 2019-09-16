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16 сентября • обновлено в 11:07
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"Без декларирования": украинцам объяснили, как вывести валюту за границу

1.3т Читать материал на украинском

В Украине принятие нового закона "Про валюту и валютные ценности" упростило процедуру вывода средств, закрепив принцип "разрешено все, что прямо не запрещено".

В частности, физические лица имеют право вывозить наличные средства, которые не превышают в эквиваленте 10 тысяч евро, без письменного декларирования в налоговом органе, передает НВ.

В случае, если сумма наличных средств в эквиваленте превышает это число, письменное декларирование в налоговом органе является обязательным.

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При этом общая сумма перевозимых наличных средств не должна превышать в эквиваленте 50 тысяч евро в год.

"В случае необходимости перевода средств за границу, нужно всего лишь обратится в любой коммерческий банк. Вам сообщат точный перечень документов, которые необходимо подавать для оформления онлайн е-лицензии в НБУ", – сообщил юрист Иван Ярошенко.

Юридические лица имеют право вывозить наличные средства через институт уполномоченного представителя. Для совершения этого действия ограничения для сумм наличных средств не установлены.

"Аналогичная процедура, как и с физическим лицом: в случае надобности банковского перевода средств за рубеж, юридическое лицо обращается в любой коммерческий банк для осуществления процедуры получения е-лицензии и, непосредственно, реализации самого перевода", – отметил Ярошенко.

По его словам, общая сумма транзакций средств юридических лиц не должна превышать 2 млн евро в год.

Физические лица имеют право вывозить наличные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро

Физические лица имеют право вывозить наличные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 7 февраля вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Всего Национальный банк послабил более 30 ограничений для бизнеса.

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Темы
Валютный рынок Обмен валют Курс валют
Место
Украина
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