Без давления США: ученые призвали избавиться от доллара

Генеральный секретарь Всемирной ассоциации мусульманских ученых доктор Али Карадаи призвал отказаться от американской валюты и создать альтернативный валютный союз, чтобы нивелировать давление со стороны Соединенных Штатов.

Предполагается, что подобный альянс позволит Турции, Ирану, России и Китаю избавиться от давления доллара и активнее развивать свою экономику, сообщает RT.

"Чтобы такие страны могли удовлетворить потребности друг друга, необходимо использовать обмен, который есть в исламской экономике и подразумевает торговлю по принципу бартера. Второй выход – страны могут вести торговлю в своих национальных валютах. Например, пусть Китай использует лиры при импорте продукции из Турции", – предложил Карадаи.

Еще одним путем, по его словам, может стать создание специального фонда, по аналогии со Всемирным банком или Международным валютным фондом, в котором будут сосредотачиваться доходы от торговых операций.

"Все страны, которые будут находиться под этим зонтом, должны принять в обращение единую валюту. Нужно создать банк для поддержания курса этой валюты и оказания поддержки странам, которые нуждаются в ней", – отметил генсек Всемирной ассоциации мусульманских ученых.

По его словам, необходимая материальная поддержка будет обеспечиваться посредством собственного резервного фонда.

"Когда эти страны перейдут к валютному союзу, экономическая ценность этого фонда обеспечит стабильность их национальных фондов. Тогда не понадобится ни доллар, ни средства для избавления от долларового давления", – резюмировал Карадаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами. По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.