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Без давления США: ученые призвали избавиться от доллара

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Генеральный секретарь Всемирной ассоциации мусульманских ученых доктор Али Карадаи призвал отказаться от американской валюты и создать альтернативный валютный союз, чтобы нивелировать давление со стороны Соединенных Штатов.

Предполагается, что подобный альянс позволит Турции, Ирану, России и Китаю избавиться от давления доллара и активнее развивать свою экономику, сообщает RT.

"Чтобы такие страны могли удовлетворить потребности друг друга, необходимо использовать обмен, который есть в исламской экономике и подразумевает торговлю по принципу бартера. Второй выход – страны могут вести торговлю в своих национальных валютах. Например, пусть Китай использует лиры при импорте продукции из Турции", – предложил Карадаи.

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Еще одним путем, по его словам, может стать создание специального фонда, по аналогии со Всемирным банком или Международным валютным фондом, в котором будут сосредотачиваться доходы от торговых операций.

"Все страны, которые будут находиться под этим зонтом, должны принять в обращение единую валюту. Нужно создать банк для поддержания курса этой валюты и оказания поддержки странам, которые нуждаются в ней", – отметил генсек Всемирной ассоциации мусульманских ученых.

По его словам, необходимая материальная поддержка будет обеспечиваться посредством собственного резервного фонда.

"Когда эти страны перейдут к валютному союзу, экономическая ценность этого фонда обеспечит стабильность их национальных фондов. Тогда не понадобится ни доллар, ни средства для избавления от долларового давления", – резюмировал Карадаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами. По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А..РТ..ясно. Снова ватоправославие, скрепы, мировой заговор, евреи, хаббад, гмо.. Единственное, чего не могу добиться от новостных писак, так это если указываете что информация взята из всяких там ватных источников пишите : "Материал взят с ватоправославного сегмента. Содержит ложь, манипуляции, пропаганду."
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Как совпало: разные прикормленные "ученые", "ихсперды " по всему миру одновременно заговорили об отказе от доллара)))) Херня, это просто поднятый раски федераски информационный шум. Ни один уважающий себя политик об этом не высказывался
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Dell Alex
Dell Alex
Клоуны )) "Торговля на основе бартера"... Натуральное хозяйство )))
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