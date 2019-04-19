"Бесцеремонно!" Лавров пожаловался на вмешательство США в реализацию газопровода Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные с проектом российского газопровода "Северный поток-2".

"Вмешательство в процесс формирования проекта "Северный поток-2" со стороны США просто бесцеремонно", – сообщил Лавров на встрече с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям, передают "РИА Новости".

В частности, глава МИД РФ обратил особое внимание на слова американского посла в Германии Ричарда Гренела, который предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

"Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – резюмировал Лавров.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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