Бессвязно отвечал: встречу Путина с Лукашенко жестко разнесли в сети

Встреча лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко не закончилась ничем конкретным.

Об этом пишет белорусский общественно-политический телеграмм-канал "Зам па ідэалогіі". Автор указывает, что после завершения встречи никаких заявлений для прессы даже не было предусмотрено.

"Отвечал за всех только министр экономики России Максим Орешкин, бессвязно заявивший о договорённостях "по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по нефтяному рынку". Следующая встреча президентов пройдёт 20 декабря. Видимо, ни к чему серьёзному Лукашенко и Путин не пришли. В политическом плане – уж точно", – сказано в сообщении.

Также автор подмечает, что во время публичной части своего выступления Лукашенко говорил о равенстве, правда, в вопросах "субъектов хозяйствования".

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"Напоминаем президенту и близким к нему лоббистам торможения интеграции, что против равенства то как раз российская сторона никогда не выступала. Да, есть ссылка на гигантскую разницу в объёме экономики. Но интегрируется же как-то на равных или хотя бы пытается это делать Европейский Союз, с Германией и Люксембургом на одной площадке. Может, проблема не в неравенстве, а в нежелании? В любом случае, пока подождём. Красивой истории к 20-летию Союзного государства не получилось", – заключается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Путин и Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

Президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России. "Запомните, я не пацан!" – сказал он.

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