Беспроцентные кредиты за полчаса: Швейцария смогла помочь бизнесу во время кризиса

Швейцария развернула программу помощи малому бизнесу размером 40 миллиардов франков: будут открыты два типа кредитов, которыми смогут воспользоваться предприниматели.

Первая кредитная программа – это беспроцентный кредит размером до 500 тысяч франков. Заполнение заявки занимает 5 минут, а начисление средств происходит в течение 30 минут, сообщает Financial Times.

dec-edu.com

Второй тип кредитов – размером до 20 млн франков под 0,5%. Если первый тип кредитов покрывается государственной гарантией на 100%, то второй – на 85%. Остальные 15% риска берет на себя банк. В программе задействованы центробанк, правительство и 121 коммерческий банк.

Отмечается, что в течение первой недели действия программы были прокредитованы более 76 тысяч предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов франков. По данным издания, подобные программы кредитования по разным причинам не смогли заработать в полной мере в таких странах, как Германия, Италия и Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, за всю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!