Беспредел: военные РФ устроили охоту на землю жителей Крыма

В аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал с захватом земли со стороны Черноморского флота РФ, в результате чего местные жители даже создали соответствующую петицию, требуя от оккупантов прекратить беспредел.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Мы требуем остановить непрекращающийся захват земли простых горожан и бизнесменов, которые имеют на руках все документы, подтверждающие их право владения землей. Мы требуем отменить распоряжение правительства Севастополя от 20 марта 2015 года №195-РП! Мы требуем сдержать слово, данное севастопольцам и крымчанам в 2014 году, и сделать так, чтобы действительно никто ничего не потерял. Мы требуем прекращения наступления флота на мирных жителей города Севастополя. Мы будем бороться за свою землю до конца! Подпишите и поделитесь петицией!, - пишут в соцсетях крымчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступлений России на аннексированном полуострове.

Ранее Европейский Союз осадил Россию из-за аннексии Крыма. Там заявили, что призыв жителей аннексированного полуострова в армию РФ нарушает международное гуманитарное право.