"Берут 620%": как работают онлайн-кредиты в Украине

В Украине оформить онлайн кредит на карту и взять взаймы от 100 гривен до 15 тысяч гривен предлагают десятки организаций.

Взять кредит подобные организации заманивают "нулевым" процентом, но он действует ограниченное время – две недели или 30 дней, сообщает "Сегодня".

При этом реальная же годовая ставка превышает 620%.

"Такие кредиторы особо проверками не занимаются. Выдают кредиты и безработным, и людям с плохой кредитной историей – всем, кому отказывают банки. Поэтому большая вероятность, что заемщик не впишется в 30 дней, а проценты по кредиту будут расти с каждым днем", – отмечается в сообщении.

По словам журналистов, чтобы кредиты брали охотней, оформление максимально упростили. В частности, нужно лишь зайти на сайт и ввести свои паспортные данные, номер телефона, ИНН и электронную почту.

Принять решение о кредите обещают за 10-15 минут. В то же время небанковские организации скрывают до последнего момента информацию о пене, штрафах и процентах после истечения срока погашения.

"На самых популярных площадках онлайн-кредитования в открытом доступе только правила выдачи кредита, а его пункты ссылаются на условия договора. Этот договор нельзя посмотреть, пока не заполнишь заявку на займ. При этом надо подтвердить, что принимаешь все условия еще до того, как они будут доступны", – отмечается в публикации.

Оформить онлайн кредит на карту и взять взаймы от 100 гривен до 15 тысяч гривен предлагают десятки организаций

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине – бум на кредиты "до зарплаты". Однако часто деньги в долг дают под 300-500% годовых, и узнать об этом можно только после оформления заявки. OBOZREVATEL разобрался, когда и почему микрокредиты могут быть опасны и какая их реальная стоимость.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как украинцы оказываются в "ловушке" быстрых займов.

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