Берлин предоставит газовому проекту США преференции, в которых отказал 'Северному потоку-2'

В Германии регулятор предоставит будущему терминалу СПГ (сниженного природного газа) исключение из правил Третьего энергопакета ЕС, в которых ранее отказал российскому "Северному потоку-2". Основным клиентом нового проекта выступит немецкая энергокомпания RWE, которая будет поставлять газ из США.

Об этом сообщает EA Daily. Отмечается, что Федеральное сетевое агентство приняло решение предоставить German LNG Terminal исключения в регулировании тарифов и доступа к газотранспортной системе.

"В проекте решения, который будет еще изучен Федеральным картельным управлением Германии и Еврокомиссией, говорится, что терминал будет исключен из регулирования по тарифам и доступу к ГТС на долгосрочной основе и касается ежегодных мощностей в 8 млрд кубометров газа, которые соответствуют заявке German LNG Terminal и обеспечивают стабильный регуляторный режим для его клиентов", — говорится в сообщении German LNG Terminal.

German LNG Terminal станет одним из двух терминалов СПГ в Германии. Мощностью 8 млрд кубометров его должны построить в Брунсбюттеле в конце 2022 года. Проект осуществляют бельгийская Gasunie, немецкая Oiltanking GmbH и нидерландская Vopak LNG Holding B.V.

Основным клиентом выступит немецкая энергокомпания RWE, которая этим летом согласовывала итоговые параметры контракта по поставке 5 млрд кубометров в виде СПГ. RWE не указывает источники поставок СПГ, но уже является клиентом двух американских проектов — Sabine Pass и Corpus Christi LNG.

Исключение из правил Третьего энергопакета ЕС позволит терминалу СПГ в Брунсбюттеле договариваться с клиентами об отдельных тарифах и не публиковать их. Кроме того, терминалу не придется оставлять часть мощностей под независимых поставщиков.

В этих исключениях отказали не только "Северному потоку — 2", но и уже действующему продолжению "Северного потока" в Германии, газопроводу Opal. В результате действующая магистраль используется лишь в половину мощности. Такая же судьба грозит и второму балтийскому газопроводу.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" были приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в ЕС утвердили изменения в Газовую директиву ЕС, которые предполагают, что правила Третьего энергопакета распространяются и на газопроводы из третьих стран.

В Еврокомиссии настаивали, что новое регулирование вводится не против "Северного потока — 2", однако приняли изменения как раз перед тем, как проект должны были завершить в конце 2019 года.