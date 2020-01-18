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18 января • обновлено в 04:42
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Беременных разрешат увольнять? Раскрыт фейк Медведчука о новом Трудовом кодексе

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Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Наталья Королевская заявили, что новые законопроекты о труде позволят увольнять беременных и работников в декретных отпусках. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Введение такого "основания" для увольнения, как "потеря доверия", возможность увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске, отмена индексации зарплат – это лишь часть планируемых Кабмином нововведений", – заявлял Медведчук. Об этом сообщает bihus.info.

"Попасть под сокращение могут даже беременные женщины", – отмечала Королевская.

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Однако соответствующие законопроекты наоборот защищают работников в таких случаях.

"Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам. Также с женщиной, мужчиной, другим законным представителем ребенка, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста , кроме случаев ликвидации юридического лица – работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя", – говорится в тексте документа.

Таким образом, увольнять эту категорию людей могут только в случае фактического исчезновения места работы.

Соответствующие законопроекты наоборот защищают работников

Соответствующие законопроекты наоборот защищают работников

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Наталья Королевская Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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