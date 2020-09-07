Бензин в Украине может подорожать уже в сентябре – аналитики

Уже в сентябре в Украине бензин может подорожать на 0,5-1 грн за литр.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "Лига.нет".

"На это сейчас все указывает – в опте, как и в рознице, нет особой маржи. Это значит, что пружина уже сжалась – и рано или поздно все равно разожмется", – добавил он.

В то же время по прогнозам Максима Белявского из Центра Разумкова, активное повышение цен на АЗС произойдет не раньше четвертого квартала 2020 года. Причиной станет рост котировок на нефть.

Отмечается, что пока цены на нефть на мировом рынке падают. За прошлую неделю фьючерсы на Brent подешевели с $46,4 до $42,3 за баррель.

"С учетом переизбытка объемов добычи "черного золота", активный рост котировок произойдет не раньше, чем через три месяца после возвращения глобальной экономики к привычному режиму потребления. При этом стоимость топлива в Украине вряд ли будет выше, чем на 7% от текущих цен", – считает Белявский.

Отмечается, что в Украине уже четыре месяца подряд растет спрос на топливо, что также может свидетельствовать о грядущем повышении цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине августа цены на бензин на украинских АЗС перестали расти, а некоторые виды топлива даже подешевели.