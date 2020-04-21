В России нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток из-за глобального падения спроса на рынке вызванного эпидемией коронавируса.

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Об этом заявил гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов, передает РБК

Как подсчитали эксперты, за неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала почти на 11%, или 4,2 тыс руб., и в понедельник, 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части России).

Коллаж

"При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну", - сказал Турукалов, добавив, что таким образом компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.

Аналитики отмечают, что топливо подешевело из-за резкого падения спроса. Так, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал. Очевидно, что в таких рыночных условиях производители топлива готовы идти на понижение оптовых цен и соглашаются на дополнительные дисконты на бирже.

При этом низкие цены на оптовом рынке привели к росту маржинальности бизнеса на автозаправках, где цены стабильны и не снижаются. По данным Refinitiv, маржинальный доход АЗС с начала года вырос на 3,8 п.п. до 17,3%. Но с учетом падения реализации удвоились и издержки на литр для владельцев заправок. Таким образом, рост маржи в рознице за счет падения оптовой цены не исправит общую негативную ситуацию для переработки, уверен он.

По данным "Аналитики товарных рынков", ситуация на рынке бензина может начать выправляться уже в мае: многие нефтяные компании планируют дополнительные простои НПЗ помимо майских ремонтов. Снижение переработки нефти примерно на четверть и активный экспорт нефти и нефтепродуктов сами по себе приведут к сокращению продаж моторных топлив на бирже и поспособствуют росту биржевых цен, подчеркивают эксперты.

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость бензина и дизтоплива в Украине в первой половине мая может снизиться на 5-6 гривен – до 17-18 грн за литр.

Цены на бензин и дизтопливо в Украине могут снизиться на 3 грн/л. Этому способствует стабилизация курса валют на межбанковском рынке и перспектива получения помощи от МВФ, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.