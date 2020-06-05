Министерство энергетики Беларуси отправило письмо на имя главы "Газпрома" Алексея Миллера по поводу поставок газа.

Об этом сообщает БЕЛТА. Документ стал ответом на обращение "Газпрома" в адрес белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, в котором российская компания требовала вернуть долг, превышающий 165 млн долларов, и называла это условием начала переговоров.

В письме отмечается, что противоречия по поводу задолженности возникли из-за методики определения стоимости газа с учетом его калорийности. Спор по этому поводу ведут ГПО "Белтопгаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Путин и Лукашенко

При этом в министерстве указали, что переговоры должны коснуться методики ценообразования с 1 января 2021 года, а также поставок газа в 2020-м.

Беларусь предложила "Газпрому" объяснить, каким образом он считает стоимость газа с подтверждением пригодности методики в соответствии с национальным законодательством, и пообещала оперативно рассмотреть вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Беларуси Александр Лукашенко не раз жаловался на завышенную, по его мнению, цену на российский газ. Он указывал, что даже Германия покупает его почти в два раза дешевле. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал стоимость контрактов экономически обоснованной, связанной с затратами и инвестициями поставщиков. Также цену на газ от России просили снизить другие участники ЕАЭС — Киргизия и Армения.

"Газпром" согласился начать переговоры о пересмотре контрактов для Белоруссии, но только с 2021 года и после уплаты долга. Сразу же после этого заявления Минск указал, что не признает задолженность.