"Белавтодор-Украина": мы не ждем преференций, дайте нам равные правила игры

Каждый, кто проезжал границу Украины и Беларуси на автомобиле думал не только о ностальгии за родиной, но испытывал чувство унижения и огромного удивления от состояния белорусских дорог, что в такой же постсоветской республике, как и наша построены дороги европейского качества.

За годы независимости строительство отечественных дорог стало "притчей во языцех", стоимостью тысяч жизней наших соотечественников и одной из наиболее коррупционных отраслей, через которую деребанился украинский бюджет. Украинские дороги всегда в топе любых социологических исследований, когда изучаются проблемы общества и неудовлетворенность властью. Не удивительно, что и президент Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании обещал украинцам нормальные дороги.

Планы масштабного строительства: строить будут!

На реализацию планов президента Кабинет Министров Украины готов выделить 113 млрд гривен, которые должны трансформироваться в 4 тысячи километров качественных дорог.

Но украинские реалии говорят, что сами по себе деньги не означают результат. А посему борьба за деньги Укравтодора будет нешуточная, ведь уже ясно, что любым реформам, которые реализовывает правительство, сопротивляется монстр по имени Коррупция.

Посему правительству необходимо не просто выделить деньги, а и принимать участие в создании прозрачных правил игры в сфере дорожного строительства, искать пути уничтожения монополии на дорожное строительство, привлекать иностранные инвестиции. А по факту – создать условия для конкурентной борьбы украинских и иностранных компаний, что в конечном итоге приведет к установлению адекватной рынку цены и, что важно, качеству дорог.

Белорусы осваивают украинский рынок строительства дорог

С 2017 года на украинском рынке дорожного строительства работают белорусы, которые опробовали наш рынок и хорошо понимают, что нужно делать в наших условиях. Ведь им за последние десятилетия удалось превратить Беларусь в страну с европейскими дорогами. В отличии от Украины, батьке Лукашенко удалось сохранить систему государственных автостроительных предприятий, входящих в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". И хотя форма собственности в данном случае не имеет значения, тем не менее, на украинский рынок этот холдинг вошел в 2017 году совместным украинско-белорусским предприятием "Белавтодор-Украина", про работу которого мы уже писали.

Но нет худа без добра, и белорусам за несколько лет удалось войти в десятку лидеров украинского дорожного строительства. В отличии от других иностранных кампаний, которые работают на нашем рынке, у белорусов есть несколько конкурентных преимуществ перед остальными. Во-первых, им понятна наша ментальность и суть проблем, с которыми сталкиваются иностранцы. Во-вторых, огромный опыт, а "Белавтодор" – это компания не только с традициями, где старейшее предприятие отметило 50-летний юбилей, но и модернизировано по последнему слову техники и вполне конкурентно на мировом рынке. Белорусы по праву гордятся строительством второй кольцевой дороги вокруг Минска и строительством второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта "Минск".

Сотни миллионов гривен экономии на строительстве дорог: такое возможно?

"Белавтодор-Украина" активно развивается на украинском рынке и осенью 2019 года во время встречи президентов Зеленского и Лукашенко в Житомире украинский президент дал высокую оценку работе белорусских дорожников в Украине и выразил надежду на более активное продолжение сотрудничества. А благодарить белорусов есть за что. Только за два года работы компания строила участки дороги международного значения М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи", М-05 "Киев-Одесса", М-07 "Киев-Ковель-Ягодин", М-21 "Виступовичи-Житомир-Могилев-Подольский", национального значения Н-11 "Днепр-Кривой Рог-Николаев", Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев", Н-22 "Устилуг-Луцк-Ровно", и дороги местного значения Т-06-14 "Глыбочица-Станишевка" (Житомирская область), Т-10-01 "Ворзель-Забучье-/М-06/" (Киевская область), О150514 "Братское-Вознесенск" (Николаевская область).

Важным этапом развития компании будет строительство шестикилометрового участка дороги в Ровенской области. Этот участок, который станет частью проекта "Северный обход г.Ровно", является стратегической дорогой для экономики Ровенской и Волынской областей.

С появлением белорусов на рынке автодорожного строительства усилилась конкуренция на рынке, что уже дало позитивные результаты для украинской экономики. Согласно данным системы тендерных закупок "ProZorro", компания "Белатодор-Украина" предлагает более низкую цену на строительство, за счет более современных технологий строительства и отказа от участия в схемах, сговорах и коррупции, которые присущи отечественным дорожным строителям. А потому, участие белорусской компании в торгах означает, что цена на строительство будет снижена от 10 до 20% от первоначальной стоимости. Фактически можно утверждать, что коррупционный налог, который забирается из карманов граждан в этой сфере, составляет 20% стоимости каждого километра дорог. Только за два тендера белорусские дорожные компании сэкономили для украинского бюджета более 220 млн гривен.

"Белавтодор-Украина" мешает жить "нормальным пацанам"

Однако такие действия "Белавтодор-Украина" не устраивают тех, кто привык носить сумки денег коррумпированным чиновникам, кому наплевать на жизни украинцев, которые ежедневно гибнут на дорогах, в том числе из-за некачественной работы, украденных материалов и нежеланию придерживаться элементарных технологических норм.

Белорусов сегодня обвиняют в том, что своими жалобами в Антимонопольный комитет Украины они пробуют затянуть процесс проведения тендеров и сорвать сроки строительства украинских дорог. Однако, компаниям-конкурентам стоило бы позаботиться о соответствующем оформлении тендерных требований. Иначе возникает вопрос: а Украине нужны иностранные инвестиции? Украина готова создать равные правила игры? А что говорить тогда о планах президента Зеленского привлекать иностранные инвестиции, если государство не способно создать равные условия всем игрокам рынка.

Конечно, можно говорить о том, что сегодня экономическому развитию мешает коррупция, непрозрачные правила игры, монопольное положение на рынках. Проблем действительного много и амбициозные планы украинского правительства по дорожному строительству смогут быть реализованы только в том случае если государство станет эффективным регулировщиком, заинтересованным в развитии и экономическом прыжке Украины. И, собственно, все регулирование должно быть в правовом поле, с пониманием, где нужна помощь, а куда государство не должно вмешиваться. А потому от сегодняшних решений власти будет зависеть, станут ли наши дороги похожими хотя бы на белорусские.

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