Беларусы обновили приложение "Крама" для бойкота "кошельков Лукашенко": как оно работает

В Беларуси обновили мобильное приложение "Крама" для покупок в магазине. Оно помогает определить, связана ли компания-производитель того или иного товара с незаконно избранным президентом Александром Лукашенко либо с государственными компаниями, которые притесняют сотрудников из-за участия в протестах.

Об этом сообщил телеграмм-канал Nexta. Отмечается, что приложение работает также в Украине и России.

"Сканируете штрихкоды продуктов – и видите, за какие платить не стоит. Работает, к слову, даже в России и Украине – покупать тараканьи продукты не стоит и там", – написал телеграмм-канал.

Обновилось приложение "Крама" Телеграмм-канал Nexta

Как появилось "Крама"

Его придумал белорус Сергей Кострома, живущий за границей. За первую неделю его скачали более 60 тысяч пользователей iOS и Android.

Приложение выложили для скачивания в начале сентября, 13-го его одобрили для своих платформ Apple и Google. 14 сентября Сергей написал в Facebook о новом инструменте: "Вы приходите в магазин – сканируете штрихкод (или вводите первые 7 цифр), и "Крама" вам говорит: "Бери смело" или "Задумайся".

"С 15-го числа, я заметил, пошли установки. Активных установок на Android где-то 45 с чем-то тысяч, на Apple активно установлено где-то около 20 тысяч. Пока большого оттока мы не заметили в процентном соотношении – это где-то 2% плюс-минус. И мы пока не занимались раскруткой", – пояснил автор приложения.

Приложение "Крама" для покупок в магазине "Настоящее время"

Какие компании попадают в белорусский "черный список"

В приложении речь идет о тех товарах, которые производят компании, "принадлежащие лицам, аффилированным с ближним кругом Лукашенко". Кострома подчеркнул, что формирует этот черный список не сам: участники протестов, объединяясь, выкладывают в группы в соцсетях информацию о том, как тот или иной бизнесмен или компания связаны с Лукашенко, – основываясь на журналистских расследованиях или открытых источниках.

"В черный список белорусы включают компании приближенных к семье Лукашенко крупных бизнесменов. Такие, к примеру, как Мошенский или Олексин", – говорит Кострома.

Александр Мошенский владеет группой компаний "Санта-Бремор", которая объединяет более двадцати продуктовых брендов ("Русское море", "Матиас", "Савушкин продукт"), а также компаниями-ритейлерами, гостиницами и ресторанами, девелоперскими компаниями. Мошенский возглавляет рейтинг самых влиятельных бизнесменов Беларуси.

Алексей Олексин – в прошлом белорусский госслужащий, а сейчас бизнесмен, который владеет компаниями, занимающимися оптовой торговлей нефтепродуктами. Самый известный и скандальный актив Олексина связан с производством и продажей табака: бизнесмену принадлежит табачная фабрика в Гродно, у его компании есть лицензия на импорт табака (единственной, кроме госкомпании "Беларусьторг"), и его же компания устанавливает сеть торговых точек "Табакерка" по всей стране – что вызвало возмущение жителей, петиции против отдельно стоящих табачных ларьков и безуспешные попытки обращаться в Минздрав.

"Второе – это товары, созданные либо переработанные в государственных предприятиях, где каким-либо образом принуждались работники к досрочному голосованию, либо увольнялись работники за высказывание своего мнения", – пояснил автор приложения.

По его словам, данные находят в открытых источниках: официальные сайты предприятий, сообщения в белорусских и других медиа о том, как себя ведет руководство этих предприятий с сотрудниками.

Кроме того, в базу данных вносят штрихкоды тех предприятий, которые после 9 августа 2020 года рекламируют свои товары на государственном телевидении: "Поскольку был призыв не рекламироваться после 9 августа... в связи с известными событиями".

"Четвертое – это товары, которые созданы на предприятиях Главного хозяйственного управления при президенте. Пятое – это сигареты, шестое – это алкоголь, потому что сейчас курить и пить очень вредно не только для своего здоровья, но и для здоровья окружающих", – заключил Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в Минске прошли два марша – студентов и женщин – против действующей власти.

18 октября в Беларуси прошел 71-й протестный день после выборов президента, к акции присоединились более 12 городов. В Минск стянули силовиков и бронетехнику, людям заблокировали интернет. По подсчетам правозащитников, были задержаны более 200 человек.

20 октября Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на пост президента.