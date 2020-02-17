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17 февраля • обновлено в 16:16
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ЕС ударил санкциями по Беларуси: появилась официальная реакция Минска

5.3т
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Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что разочаровано решением о продлении санкций Европейского Союза в отношении страны.

"Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью. Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций", – говорится в сообщении МИД.

Минск призвал Брюссель к отказу от "санкционных клише", которые препятствуют диалогу и сотрудничеству.

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"Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам. Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога", – резюмировали представители ведомства.

В частности, Брюссель продлил эмбарго и санкции "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах".

Первые ограничительные меры в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что разочаровано решением о продлении санкций Европейского Союза в отношении страны

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что разочаровано решением о продлении санкций Европейского Союза в отношении страны

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции, которые действовали более 13 лет.

Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 чиновников, включая Лукашенко, однако эмбарго было оставлено в силе.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Беларусь
Тег
санкции
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Пети Moщи
Пети Moщи
Картофель-фюрера опять обидели, что за xpeнь опять к ВВП на поклон ползти.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Не Александр Григорьевич, ты определись - либо ты с маска.ляками либо с людьми, по другому никак...
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
У батьке при санкциях ЕС лучше ,чем у незалежных при их "помощи".
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обломов Гоша, белоруссия же нефте-газо добывающая страна. В России добывает.
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