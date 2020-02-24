Беларусь взвинтила цены на отели и санатории для россиян

В Беларуси цены в гостиницах, санаториях и турбазах для граждан России выше, чем для беларусов.

"Создают Союзное государство, там нужны равные условия. Мне человек пишет: гостиница "Орбита", Минск, эта неделя, для россиян номер стоит на 30% дороже", – заявил участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск в Беларуси Владимир Трухан в эфире YouTube-канала PolitWera.

"Санатории для россиян дороже. На рыбалку поехали – россиянам дороже. Это у нас Союзное государство такое? На нашей территории все в равных условиях, а там – "россиянам дороже", – добавил Трухан.

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Кроме того, по его словам, в Беларуси владельцам промышленных активов запрещено продавать их РФ.

"Как в Украине запрещено активы русским продавать, так и в Беларуси. Всем остальным можно, русским нельзя. Все наши попытки сделать с ними совместное предприятие провалились абсолютно полностью", – сказал Трухан.

В Беларуси цены в гостиницах, санаториях и турбазах для граждан России выше, чем для беларусов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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