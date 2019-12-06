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6 декабря • обновлено в 15:22
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Беларусь выдвинула Путину ультиматум по газу

1.8т
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Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области (Россия).

"Позиция наша – это цена ближайшего от нас региона России – Смоленская область, плюс расходы на транспортировку", – сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, страны до сих пор не согласовали ряд вопросов по "дорожным картам" касательно интеграции.

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"Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. – Ред.), я посчитал – у нас на сегодняшний день осталось по всем "дорожным картам" 16 несогласованных вопросов", –добавил Румас.

Премьер-министр Беларуси отметил, что вопросы цены на газ и так называемой перетаможки входят в круг несогласованных вопросов.

Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области

Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

  • Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

  • Также Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 млрд долларов.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Цена на газ
Место
Беларусь
Тег
газ
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Мир Миру
Мир Миру
:о) Що Путіну з Лукашенка взяти, крім аналізів?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Тогда и цены на бел.продукты в Хабаровске,как в Могилеве!!!!))))))))
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