Беларусь вернула России грязную нефть

Беларусь начала перекачку загрязненной российской нефти в направлении линейно-производственной диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области.

По состоянию на 27 мая Минск вернул Москве более 80 тысяч тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна "Белнефтехим".

"Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки", – подчеркнули в компании.

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Минск начал перекачку сырья в направлении диспетчерской станции "Унеча"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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