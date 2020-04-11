Беларусь отказалась закупать у России партию из 30 тысяч тестов на выявление COVID-19, поскольку они ненадежные.

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью порталу tut.by.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%", – пояснил он.

Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус

Макей подчеркнул, что сейчас такие тесты Беларуси не нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже начала производство ПЦР-тестов на выявление коронавируса.