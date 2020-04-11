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11 апреля • обновлено в 11:35
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Беларусь публично отказалась закупать тесты на коронавирус у России

7.2т
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Беларусь отказалась закупать у России партию из 30 тысяч тестов на выявление COVID-19, поскольку они ненадежные.

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью порталу tut.by.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%", – пояснил он.

Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус

Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус

Макей подчеркнул, что сейчас такие тесты Беларуси не нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже начала производство ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Теги
карантин тесты
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
— Эти тесты мы у России купили или это было бесплатно? — Эти 10 тысяч были бесплатными.
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3
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пусть покупают надёжные китайские, в чем проблема?
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Питон Каа
Питон Каа
Сказал бы просто - денег нет..., и если дарить не хотите, то ваши тесты - не надежные...
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