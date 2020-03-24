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24 марта • обновлено в 17:04
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Украина разгрузит для Беларуси партию нефти в обход Путина

2.4т
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"Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

Об этом сообщили в компании, передает УНИАН.

Украина разгрузит для Беларуси партию нефти в обход Путина

"Разгрузка нефти сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту "Южный"-"Броды"-"Мозырь", – сообщили в "Укртранснафте".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Беларусь
Тег
нефть
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