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3 сентября • обновлено в 11:31
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Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал неожиданную причину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

Об этом он сказал, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. – Ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", – заявил Лукашенко.

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Президент Беларуси

Президент Беларуси

iz.ru

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно... националистически настроенных – жди терроризма", – отметил президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной – это "самое страшное... и сейчас продолжается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России. Это произошло во время визита советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
граница оружие
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Мы так надеялись, шо Эвропейский вал им. Яйценюха будет построен, теперь приходится самим отгораживаться...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Мдя… гусь свинье не товарищ
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