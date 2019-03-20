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Беларусь и Россия заключат крупную сделку на 30 млрд: что о ней известно

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Беларусь в ближайшие два года разместит государственные облигации в России в сумме до 30 млрд российских рублей (470 млн долларов).

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале. "Министерству финансов осуществить в 2019-2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней на территории Российской Федерации", — отмечается в документе, подписанном премьер-министром республики Сергеем Румасом.

Деньги от размещения государственных ценных бумаг будут зачисляться на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открываемый в АО "Газпромбанк" (РФ). Правительство Белоруссии уполномочило министерство юстиции на представление в адрес Центрального банка РФ заключения о соответствии размещения и (или) публичного обращения государственных ценных бумаг в России требованиям законодательства Беларуси.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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Место
Беларусь
Тег
Новости России
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