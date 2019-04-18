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/Новости экономики

Беларусь и Казахстан "кинули" Путина на деньги из-за Крыма: что произошло

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Беларусь и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой "Сделано в Крыму", объясняя это сложной геополитической ситуацией.

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в преддверии Ялтинского международного экономического форума. "Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой "Сделано в Крыму", в частности, Казахстан и Беларусь отказываются от закупки таких товаров", — сказал он.

Отмечается, что основные программы АО "Российский экспортный центр" (поддержка продвижения товаров на внешние рынки) в Крыму не реализуются. Предприятия из-за этого регистрируются в других регионах.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Правда, в самом центре все активно отрицают: мол, к финансовым и нефинансовым мерам поддержки РЭЦ имеют равнозначный доступ все компании РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Минска с санкциями.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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М Олег
М Олег
Самое главное чтобы РФ их не кинула)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вчера МВФ...дал ...))))Эквадору...10 млрд...А вы...не можете выклянчить...500 миллионов....Страна недоразвитых и убогих...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Тут весь ЕС хохлов кинул с Северным потоком 2..
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