Какими скандалами отличился Новак во главе "Укравтодора": топ-4 громких инцидента

Топ новостью 20 июля стало задержание в Польше экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. Его обвинили в коррупции и организации преступной схемы. За три года работы в должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог он наделал немало шума. В частности, экс-госменеджер любил бегать по судам и назначал на должности людей с сомнительной репутацией.

OBOZREVATEL вспомнил четыре громкие скандалы участием Новака как руководителя "Укравтодора".

Любил судиться

В сентябре 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком. В ведомстве утверждали, что он недооценил стоимость своего автомобиля и спрятал средства на банковских счетах.

"Во время проверки декларации и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за 2017 год было установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации были недостоверно указанные стоимость автомобиля и сумма средств, размещенных на банковских счетах, в общем на сумму 189,2 тыс. грн. В связи с этим агентство направило в суд административный протокол", – сообщили в НАПК.

Однако пресс служба "Укравтодора" заявила, что приведенные ее руководителем данные, в том числе, за 2017 год, являются достоверными, а составленный НАПК протокол – необоснованным и неправомерным.

Через две недели Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.

Позже он выиграл дело против НАПК в киевском суде, доказав, что админпротокол за якобы декларирование ним недостоверных сведений является неправомерным.

"В суде выиграл дело о достоверности информации, которую я предоставил в качестве субъекта декларирования. Согласно решению Голосеевского районного суда. Киева от 2.10.2019, суд сделал вывод об отсутствии состава административного правонарушения в моих действиях, в соответствии с ст.247 КоАП является основанием для прекращения производства по делу", – написал Новак.

Новак сообщил о выигрыше в суде Facebook Новака

"Таким образом, в соответствии с законом я отстоял свою позицию в суде касательно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказал достоверность отраженной мной информации", – добавил он.

Обвинения в коррупции

Еще один громкий скандал произошел в июне 2019 года из-за публичных обвинений "Укравтодора" в коррупции.

Эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Павловский в эфире телеканала ObozrevatelTV заявил, что масштабы коррупции в "Укравтодоре" – одни из крупнейших в Украине, и руководитель ведомства Славомир Новак должно быть в курсе того, что происходит.

"Укравтодор" – это, наверное, идол украинской коррупции на сегодняшний день. Потому что 1 км дороги стоит 3 млн гривен. И если мы убираем на дорожной поверхности какой-то сантиметр определенной прослойки – мы зарабатываем на этом очень хорошие деньги", – рассказал Павловский.

Он отметил, что именно по этой причине дороги часто делают некачественно.

"Они разрушаются, не переживают морозы, жару. И идет необратимый процесс, круговой порукой. Ежегодно кладут новую дорогу, и каждый год мы возвращаемся к этой теме", – сказал эксперт.

По словам Павловского, компании-монополисты в дорожной сфере берут на себя более 50 % объемов работы, поскольку этот бизнес "приносит колоссальные деньги".

"Мне говорили ребята, которые непосредственно с этим связаны – чтобы добиться хотя бы участия в тендере, нужно пройти не один круг ада. И всегда одна и та же компания выигрывает крупные тендеры. Например, как дорога Киев-Одесса – а это 500 км дороги. Или Киев-Чоп", – добавил он.

В частности из уст эксперта прозвучали и персональные обвинения в адрес Славомира Новака:

"Я уверен, что он сидит на каких откатах. Человек, который руководит таким большим процессом, должен знать все тонкости этой работы. Он должен понимать, что 100 км дорог будет стоить 300 млн гривен. И если эта дорога плохая, если она разрушается в течение года – это означает, что ее положили неправильно, не по технологиям. То есть, должен быть ответственный. То есть, должны быть увольнения. А мы этого практически не видим".

Павловский уточнил, что дело о коррупции в дорожной сфере за последние годы было возбуждено немало. Но людей, которых посадили – единицы.

По его слова жестко отреагировали в "Укравтодоре". Пресс-служба "Укравтодора" 1 июня сообщила, что Новак подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Павловского.

"Уровень публичной экспертной среды в Украине, особенно в дорожной сфере, к сожалению, катастрофически низкий и непрофессиональный. Это порождает тиражирование ложных тезисов и приводит к манипулированию недостоверными данными, наносит ущерб получателям информации. В частности, основным аргументом, псевдо-эксперт Павловский использовал в своих обвинениях (дословно) "мне ребята говорили", – сообщили в пресс-службе.

Новак назначил помощником скандального Юлика

В мае 2019 года Новак назначил бывшего экс-начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика выполнять обязанности заместителя.

Информацию об этом раскрыл на тот момент первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов. Он сообщил, что 24 апреля Кабинет министров дебатировал назначение, но уже 25-го апреля Новак назначил Юлика.

"25 апреля Новак просто уполномочил господина Юлика визировать все проекты нормативных актов Автодора, координировать всю работу по дорожному строительству, подписывать все документы (которые можно делегировать). Похоже, у нас теперь новый руководитель Автодора?" – отметил Нефьодов.

Заместитель министра также рассказал, что когда Юлик возглавлял Службу автомобильных дорог в Тернопольской области, одну из дорог в 2018 году поделили на 177 участков по 40 метров во избежание проведения тендера по ее ремонту.

Подряд получила малоизвестная фирма "БМБуд", с которой было подписано 177 договоров на суммы до 200 тыс. грн каждый. Это позволило избежать конкуренции на торгах.

Новак назначил заместителем скандального чиновника

"На фото, собственно, этот руководитель – господин Юлик, по бокам – основатели компании, получившей в 2018 году более полумиллиарда грн подрядов на дороги. Четвертый человек – победитель тендеров по весовому контролю", – добавил Нефьодов.

После этой истории, по словам замминистра, Юлика повысили и назначили в центральный аппарат "Укравтодора", руководить департаментом качества.

Растрата в "Укравтодоре"

В сентябре 2018 года СБУ разоблачила руководство "Укравтодора" в нанесении ущерба государству на более 220 миллионов гривен.

В течение 2012-2014 годов руководители служб автомобильных дорог вопреки требованиям Бюджетного кодекса заказывали дорожно-строительные работы в подконтрольных строительных компаний, которые проводились без получения на них соответствующих бюджетных ассигнований.

Таким образом, из-за отсутствия средств, чиновники искусственно и незаконно формировали кредиторскую задолженность перед исполнителями.

"Сотрудники СБ Украины установили, что только за 2016-2017 годы из областных служб автомобильных дорог Украины при "молчаливом" согласии должностных лиц по этой коррупционной схеме в судебном порядке с государства было взыскано более 220 миллионов штрафных санкций", – сообщили в СБУ.

Было объявлено о подозрении первому заместителю руководителя Службы автомобильных дорог в Киевской области Владимиру Саранче по обвинению в совершении уголовного преступления, которое привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

В рамках расследования аналогичные нарушения были выявлены в еще 15 областях. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 224 млн гривен.

Сейчас Новака обвиняют в коррупции и управлении масштабной преступной группой. В НАБУ деталей не сообщили, но заявили, что расследование касается деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.