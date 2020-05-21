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21 мая • обновлено в 13:35
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В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020-м году - Минсоцполитики

1.7т
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В Украине прогнозируют рост уровня бедности до 45% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"По итогам 2019 уровень бедности (по критерию затрат ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года", – сказано в сообщении.

В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020-м году

Отмечается, что в прогнозы социально-экономического развития страны внесли свои коррективы события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19.

В ведомстве отмечают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, у страны были шансы достичь значения 2008 года по уровню бедности (в период до финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу ЮНЕСКО, в Украине из-за кризиса за чертой бедности могут оказаться 6 млн человек. Каждая вторая семья с детьми окажется в затруднительном положении.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
бедность карантин Министерство социальной политики
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