Беднее Кубы: Милованов признал серьезную проблему Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признал, что Украина беднее Кубы.

В частности, на конец 2018 года валовой внутренний продукт на душу населения в Украине, пересчитанный по паритету покупательной способности, составлял 9200 долларов, а номинальный – 3100 долларов. Об этом министр сообщил на Facebook.

При этом аналогичные показатели на Кубе составляют 12 300 долларов и 8 500 долларов.

В то же время, по его словам, Trading economics дает другие цифры – 21 000 долларов и 6 600 долларов.

"То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека на Кубе выше", – резюмировал Милованов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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